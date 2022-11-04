Страны G7 могут ввести потолок цен на российскую нефть в ближайшие недели

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Страны G7 планируют в ближайшие недели завершить процесс введения потолка цен на российскую нефть, говорится в заявлении руководителей внешнеполитических ведомств стран группы, передает ТАСС. Также страны призывали повысить нефтедобычу, чтобы снизить волатильность на энергетических рынках.

Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны к увеличению добычи, что снизит волатильность на энергетических рынках. В ближайшие недели мы завершим введение предельной цены на поставляемую по морю российскую нефть, — отмечается в документе.

3 ноября издание The Wall Street Journal сообщило, что США и их союзники пришли к договоренности о том, в каких случаях на нефть из России будет распространяться потолок цен. Отмечается, что ограничение не будет распространяться на перепродажу сырья на суше после его доставки морем.

До этого газета писала, что США вместе со своими союзниками не планируют устанавливать потолок цен на российскую нефть до выборов в конгресс 8 ноября. Отсутствие окончательных условий по данному вопросу связано в том числе с ожиданиями волатильности на нефтяном рынке 5 декабря, когда вступят в силу западные ограничения на покупку российской нефти.