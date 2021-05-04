Страны G20 выступят за введение паспортов вакцинации

https://static.news.ru/photo/3cfc8482-ace4-11eb-80cb-96000091f725_660.jpg Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder/Global Look Press

Министры туризма стран G20 готовят совместное заявление, в котором выступят за введение паспортов вакцинации. Об этом со ссылкой на текст совместного документа сообщает агентство Bloomberg.

В ходе видеоконференции профильные министры стран "Большой двадцатки" пришли к согласию касаемо того, что меры по введению специальных документов, удостоверяющих прохождение человеком вакцинации, благоприятно повлияют на восстановление туристической отрасли. В совместном заявлении министры подчеркнули, что возобновление туристической активности важный момент в общем восстановлении мировой экономики.

Мы подчёркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики, — говорится в опубликованном Bloomberg отрывке документа.

Ранее стало известно, что Турция собирается с 7 мая существенно ужесточить локдаун, действующий в стране.