Страны G20 не осудили Россию за боевые действия на Украине Главы минфинов G20 выпустили заявление без пунктов с осуждением действий РФ на Украине

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Главы минфинов и центробанков стран «Большой двадцатки» (G20) по итогам переговоров в Бангалоре выпустили совместное заявление, исключив из него пункты с осуждением действий России на Украине. С копией документа ознакомился ТАСС. Против принятия этих пунктов выступили Россия и Китай. Все остальные 15 пунктов были единогласно одобрены.

Все министры финансов G20 и управляющие центральными банками объединения согласились с пунктами 1, 2 и с пунктами с 5 по 17 вместе с приложениями 1 и 2. <...> Пункты 3 и 4 этого документа, адаптированные из декларации лидеров G20 на саммите на Бали, прошедшем 15–16 ноября 2022 года, были согласованы всеми странами-членами, за исключением России и Китая, — говорится в тексте заявления.

В пунктах 3 и 4 речь шла об осуждении действий России на Украине.

Министры финансов подчеркнули в этих непринятых положениях, что большинство членов G20 решительно осудили военные действия РФ на Украине. Министры добавили, что форум G20 — это не место для решения вопросов безопасности, однако нынешняя ситуация на Украине влияет в том числе и на экономику ряда стран.

В ноябре прошлого года агентство Kyodo сообщило, что в процессе подготовки итогового коммюнике на саммите в Индонезии одни страны «Большой двадцатки» осудили РФ в связи с ведением боевых действий на Украине, в то время как другие раскритиковали антироссийские санкции.

Тогда издание Financial Times писало, что государства G20 смогли договориться о принятии итогового коммюнике, в котором содержится осуждение России в связи с военными действиями на Украине и отрицается «эпоха войны». Документ был согласован странами Запада, Россией и Китаем после длительных переговоров между официальными лицами.