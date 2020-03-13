https://static.news.ru/photo/de56cdca-651d-11ea-93eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Yiou/Xinhua/Global Look Press

Страны «большой двадцатки» выразили готовность реагировать на связанные с коронавирусом перебои на рынках и в международной торговле.

Кром того, G20 поддерживают обязательства МВФ и Всемирного банка по финансированию развивающихся стран и предлагают государствам укреплять механизмы предоставления средств.

В сообщении отмечается , что тесное сотрудничество поможет преодолеть вспышку коронавируса и её последствия, а также обеспечить защиту человеческих жизней и мировой экономики.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса нового типа и обвал курса рубля могут привлечь новых путешественников на курорты РФ. Представители российской туристической сферы ожидают, что соотечественники, отказавшиеся от поездки за границу, обратят внимание на внутренние направления.