Страны «большой двадцатки» выразили готовность реагировать на связанные с коронавирусом перебои на рынках и в международной торговле.
Кром того, G20 поддерживают обязательства МВФ и Всемирного банка по финансированию развивающихся стран и предлагают государствам укреплять механизмы предоставления средств.
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Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса нового типа и обвал курса рубля могут привлечь новых путешественников на курорты РФ. Представители российской туристической сферы ожидают, что соотечественники, отказавшиеся от поездки за границу, обратят внимание на внутренние направления.
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