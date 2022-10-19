DPA: Евросоюз ввел санкции против Ирана из-за поддержки спецоперации

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Страны Европейского союза ввели новые санкции против Ирана, сообщило DPA со ссылкой на источник. Пакет рестрикций был принят в связи с якобы имеющей место поддержкой Тегераном военной операции России на Украине.

По информации издания, ограничительные меры направлены против лиц и организаций, которые якобы могут быть причастны к разработке и поставке иранских беспилотников в РФ. В частности предполагается привлечь к ответственности пять человек и три организации. В отношении них может быть введен запрет на въезд, а также заморозка активов.

Ранее Bloomberg сообщило, что Евросоюз намерен ввести санкции против предприятия Shahed Aviation Industries, производящего беспилотники, а также против трех иранских генералов, которые являются участниками программы сотрудничества с Россией. Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщала, что новые санкции пяти физических и трех юридических лиц. По мнению одного из дипломатов, новый пакет санкций задумывался как «сильный сигнал» Тегерану.

В конце августа американские журналисты уже сообщали, что Иран передал России первые беспилотники собственного производства, однако представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию об этом вбросом. Она напомнила, что вопрос закупки БПЛА не обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина с иранским руководством в Тегеране 19 июля.Позднее Россия и Иран ранее не раз опровергали сообщения о поставках иранских вооружений Москве.