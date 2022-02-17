Страны ЕС в ООН призвали к полному выполнению Минских соглашений

Входящие в Совет безпасности ООН Франция, Ирландия, Албания, Норвегия, а также примкнувшие к ним ФРГ, Эстония и представители ЕС при ООН призвали к полному исполнению минских договорённостей. Соответствующее заявление огласил постоянный представитель Франции при организации Николя де Ривьер. В числе прочего, авторы документа заявили о необходимости полного прекращения огня и сообщили о поддержке суверенитета Украины.

Мы призываем к полному исполнению минских соглашений, начиная с соблюдения режима прекращения огня, — сказал де Ривьер, его слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что авторы заявления подчёркивают «полную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках её международно признанных границ».

Заявление выпущено после заседания ООН, посвящённого выплнению минских договорённостей. В ходе заседания Россия, в частности, указала, что за семь лет, прошедшие с момента создания соглашений, Украина не реализовала ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений. При этом представители Запада вновь обвинили РФ в подготовке агерессии против Запада.

Ранее сообщалось, что постпредство РФ при ООН распрсотранило среди стран-членов Совбеза организации материалы Следственого комитета и RT о о преступлениях украинских военных с применением запрещённых методов войны. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал иностранных дипломатов ознакомиться с материалами и предупредил, что они могут увидеть «ужасное».

Он также отметил, что Россия не вынашивает планов под каким-либо предлогом напасть на Украину.

Конфликт на востоке Украины длится более семи лет. За это время, по данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают в рамках контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжёлых вооружений от линии соприкосновения.