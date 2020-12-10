Страны ЕС решили расширить санкции против Турции

https://static.news.ru/photo/043506cc-3b58-11eb-8e96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Gaertner/photothek.net/Global Look Press

Участники саммита ЕС в Брюсселе согласовали расширение санкций против Турции, обвинив Анкару в незаконной деятельности в Средиземном море, свидетельствует заявление по итогам встречи.

Там сказано, что саммит поручает Совету ЕС согласовать дополнительные чёрные списки по Турции, так как ЕС ставит во главу угла принцип защиты региональной стабильности. Анкара, полагают участники саммита, продолжает незаконную деятельность в Средиземноморье.

По поручению саммита ЕС глава европейкой дипломатии Жозеп Боррель должен к марту 2021 года представить дополнительные варианты расширения санкций против Турции, сообщает ТАСС.

Саммит поручает верховному представителю и Еврокомиссии представить не позднее марта 2021 года отчет о состоянии политических, экономических и торговых отношений ЕС и Турции, а также об инструментах и вариантах того, как действовать дальше, в том числе и о расширении сферы действия вышеупомянутого решения, — сказано в документе.

Отдельно саммит ЕС поставил Турции в вину расширение антиевропейской риторики и провокации. Одновременно с этим в документ обозначается «интерес в развитии взаимовыгодных отношений с Турцией».

Турция, к сожалению, продолжает свои односторонние и провокационные действия, а также усилила риторику против ЕС, — говорится в итоговом заявлении саммита.

Спасти положение, по мнению ЕС, может переход к позитивной повестке в экономике и торговле, стимулирование диалога между обществами и на высоком уровне, а также сотрудничество по миграционным вопросам. ЕС заявил, что готов выделять Турции деньги на сирийских беженцев и помогать в борьбе с нелегальными перевозчиками мигрантов,

Евросоюз будет стремиться координироваться с США по вопросам, касающимся Турции и ситуации в Средиземном море, — сказано в заявлении.

Как сообщал NEWS.ru, саммит глав государств Европейского союза также принял решение о продлении экономических санкций в отношении России. Глава Евросовета Шарль Мишель также ранее сообщил о решении продлить санкции в отношении России. Срок введённых ранее ограничений заканчивался 31 января 2021 года.

Между тем, власти США собираются ввести санкции против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400.