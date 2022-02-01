Страны ЕС предложили ограничить РФ доступ к средствам МВФ при вторжении

Страны ЕС предложили ограничить РФ доступ к средствам МВФ при вторженииFT: несколько стран ЕС выступили с предложением ограничить России доступ к средствам МВФ
Несколько стран ЕС выступили с предложением ограничить России доступ к средствам Международного валютного фонда (МВФ) при «вторжении на Украину», заявила газета Financial Times со ссылкой на сотрудников, которые ознакомились с подобной инициативой.
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Первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат заявила, что эскалация российско-украинского конфликта неминуемо приведёт к росту стоимости энергоносителей для многих стран, а также обернётся более продолжительным периодом мировой инфляции.
Ранее сообщалось, что США предложили новые санкции против России на случай эскалации конфликта на Украине. Речь идёт об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта, а также о сокращении дипломатических контактов. Потенциальный ущерб экономике России в связи с их введением может достигнуть $50 млрд.