Страны ЕС предложили ограничить РФ доступ к средствам МВФ при вторжении

Несколько стран ЕС выступили с предложением ограничить России доступ к средствам Международного валютного фонда (МВФ) при «вторжении на Украину», заявила газета Financial Times со ссылкой на сотрудников, которые ознакомились с подобной инициативой.

Как отмечает издание, разработанные США и ЕС ограничения могут нанести удар по крупнейшим российским банкам. Помимо этого, также обсуждается вопрос отключения России от Swift.

Первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат заявила, что эскалация российско-украинского конфликта неминуемо приведёт к росту стоимости энергоносителей для многих стран, а также обернётся более продолжительным периодом мировой инфляции.

Ранее сообщалось, что США предложили новые санкции против России на случай эскалации конфликта на Украине. Речь идёт об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта, а также о сокращении дипломатических контактов. Потенциальный ущерб экономике России в связи с их введением может достигнуть $50 млрд.