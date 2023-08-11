Страны ЭКОВАС договорились начать операцию в Нигере «как можно скорее» Глава Кот-д'Ивуара: ЭКОВАС согласилось начать операцию в Нигере как можно скорее

Фото: Carsten Hoffmann/dpa/Global Look Press

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уттара заявил, что руководство государств-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее», передает Agence France-Presse. В настоящее время, по словам политика, происходит обсуждение деталей операции.

Начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы окончательно уточнить детали, однако у нас есть согласие глав государств [стран ЭКОВАС] начать операцию как можно скорее, — сказал Уттара.

Ранее сообщалось, что ЭКОВАС разработало план возможного военного вмешательства. Вместе с тем организация призывает к дипломатическому урегулированию конфликта. По словам представителей ЭКОВАС, у мятежников еще есть шанс «откатить все назад». Если лидеры переворота не согласятся, то организация нанесет удар, предупредили ее представители.

В свою очередь представители сил мятежников ранее заявили, что по меньшей мере два центральноафриканских государства готовятся к военной операции против Нигера. Они уже приступили к переброске сил.

Военнослужащие Нигера объявили о свержении президента Базума в конце июля. Глава государства был заблокирован в своей резиденции. Вместе с этим в стране был введен комендантский час. Все государственные учреждения на время прекратили свою работу.