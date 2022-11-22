Страны ОПЕК+ тайно могли обсуждать увеличение добычи нефти WSJ: страны ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи нефти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ряд стран-членов ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией рассматривают возможность увеличения добычи нефти до 500 тысяч баррелей в сутки, передает The Wall Street Journal. По сведениям издания, члены организации ведут тайные переговоры. Решение об этом могут принять на встрече ОПЕК+ 4 декабря.

Квоту на добычу могут повысить из-за наступающих холодов и, соответственно, роста спроса на сырье. Спрос на нефть может вырасти на 1,69 миллиона баррелей в сутки, до 101,3 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2023 года, — указано в сообщении.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировые цены на нефть в 2023 году могут остаться на уровне $100 за баррель. По его мнению, это возможно за счет балансировки спроса и предложения в рамках ОПЕК+. Он добавил, что сейчас делать прогнозы затруднительно из-за высокого уровня неопределенности.

В начале октября страны ОПЕК+ договорились уменьшить объем добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Сокращение добычи начнется в ноябре и продлится до конца 2023 года.

После этого представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Байден планирует пересмотреть отношения Вашингтона с Саудовской Аравией.