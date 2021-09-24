Страны QUAD будут совместно бороться с COVID-19 и угрозами в киберсфере

Страны-участницы Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD, включает США, Австралию, Индию и Японию) будут совместно противостоять угрозам в киберпространстве и обмениваться спутниковыми данными в мирных целях. Также они договорились сотрудничать для более эффективной борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Сегодня мы начинаем новое сотрудничество в киберсфере и обещаем совместно работать для противодействия киберугрозам, укреплять безопасность важнейшей для нас инфраструктуры, — указано в сообщении.

Страны QUAD будут делиться данными со спутников для того, чтобы отслеживать изменения климата, реагировать на стихийные бедствия и вызовы в общих сферах.

Для борьбы с коронавирусом Австралия, Индия, США и Япония расширят сотрудничество в области науки и техники, клинических испытаний и геномного надзора.

Также государства QUAD договорились согласовывать политику в отношении Афганистана и сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом. Афганистан не должен использоваться для угроз каким-либо странам или для подготовки террористов, отметили представители США, Австралии, Индии и Японии.

Ранее стало известно, что взаимодействие по вопросам борьбы с киберпреступностью начали Россия и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что идут двусторонние консультации по этой теме.