Замена доллару? Что за новую расчетную единицу обсуждают страны БРИКС

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин (на экране) участвует по видеосвязи в заседании саммита БРИКС

Страны БРИКС обсуждают возможность создания расчетной единицы, которая будет альтернативой доллару, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Что об этом известно?

Министр в интервью телеканалу CGTN сообщил, что доверие к доллару и евро было подорвано из-за заморозки активов, поэтому главы России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР обговаривают возможность создания альтернативных видов расчетов.

«В первую очередь это, конечно, национальные валюты. Сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах. Мы видим действительно возможность обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран — членов БРИКС», — заявил Силуанов.

Министр финансов отметил, что речь идет не о единой валюте, как в Евросоюзе, а расчетной единице.

«В которой могут выражаться стоимости товарных поставок и бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как и в каких объемах осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — отметил Антон Силуанов.

В ходе видеообращения к участникам Делового форума БРИКС президент РФ Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации в расчетах между БРИКС необратим. Он отметил, что страны «пятерки» разрабатывают эффективные механизмы взаимных расчетов и валютно-финансового контроля.

Что собой представляет расчетная единица для стран БРИКС

Общая расчетная единица для стран БРИКС вместо доллара будет представлять собой некое техническое средство для платежей и упростит сделки между странами объединения, считает кандидат экономических наук Александр Абрамов.

«Это не новая валюта, потому что новая валюта — это обязательства стран по поддержанию ее курса, согласование бюджетных, банковских политик. Это просто техническое средство, чтобы сделать расчеты и сделки быстрее и эффективнее экономически», — заявил экономист Lenta.ru.

Валютой расчетная единица БРИКС не станет, менять на рубли и хранить в ней свои сбережения россияне не смогут, рассказал Aif.ru экономист Михаил Беляев.

«Валюта — это одновременно мера стоимости товаров, платежное средство, средство сбережения для людей и не только. Назначение расчетной единицы БРИКС Силуанов обозначил — оценивать стоимость товарных поставок без использования доллара США. Остается открытым вопрос, как будут пересчитывать курсы национальных валют стран БРИКС друг к другу не через доллар, как это происходит сейчас, а через расчетную единицу», — заключил эксперт.

Когда будет создана расчетная единица БРИКС

Замминистра экономического развития Владимир Ильичев заявил, что российское правительство не ожидает «быстрых прорывов» в создании единой валюты стран БРИКС. По его словам, работа начнется с формирования систем, которые позволят проводить платежи между странами-членами.

«История создания новых валют или платежных инструментов, квазивалют — это небыстрая история. Мы не ожидаем здесь быстрых прорывов. Достаточно посмотреть, сколько лет ушло у Европейского союза на создание евро и уже действующего инструмента платежей», — сказал Ильичев телеканалу CGTN.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев считает, что единая валюта БРИКС должна быть создана как можно скорее из-за риска очередного кризиса.

«Реализовывать идею с валютой БРИКС нужно чем скорее, тем лучше, потому что кроме нестабильности финансовых рынков есть еще колоссальный риск финансового кризиса. Связывается это с тем, о чем предупреждает Всемирный банк — с колоссальным объемом накопленных долгов», — заявил он ТАСС.

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