Страны Балтии могут запретить въезд россиянам без решения ЕС Глава МИД Литвы Ландсбергис: страны Балтии могут запретить въезд россиянам без разрешения ЕС

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Если ЕС не согласится ввести запрет на выдачу виз россиянам, литовские официальные лица рассмотрят предложение сделать это на региональном уровне, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью LRT. По его словам, это можно сделать на уровне стран Балтии, Польши и Финляндии.

Прежде всего мы ищем европейское решение, потому что оно наиболее устойчивое и юридически правильное. <...> Если таковые не будут найдены, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию, — отметил Ландсбергис.

Ранее глава МИД Литвы призвал страны Евросоюза незамедлительно аннулировать все ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы. Он добавил, что эта мера должна действовать по крайней мере до конца спецоперации на Украине.

Накануне премьер-министр республики Санна Марин на встрече с руководителями финских дипмиссий в Хельсинки сообщила, что, помимо уже принятых мер, власти Финляндии замедляют процедуру выдачи туристических виз гражданам России. По ее словам, «поток туристов является проблемой, которую необходимо решать». По ее словам, ограничения должны вводить и другие страны шенгенского соглашения, а Финляндия не должна оставаться транзитной страной для российских туристов, которые стремятся в другие страны Евросоюза.