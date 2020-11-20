Страны АТЭС договорились сотрудничать в производстве вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b3bd9e8a-2b48-11eb-a0e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look Press

Государства — участники форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) договорились о сотрудничестве в сфере производства и распространения вакцин от коронавируса.

Как сообщается в декларации, принятой по итогам саммита, стороны признают необходимость конструктивного сотрудничества по COVID-19 в сфере научных исследований и разработок, производстве и распространении диагностирующих тестов, а также медицинской продукции и услуг первой необходимости, в том числе терапевтических препаратов и вакцин, передаёт ТАСС.

Саммит форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» проходит в этом году под председательством Малайзии. В этом году он проходит в режиме видеоконференции. Российский президент Владимир Путин вышел в эфир из своей резиденции в Ново-Огарёво.

Во время своего выступления он заявил, что российские вакцины от коронавирусной инфекции полностью безопасны и эффективны. Как пояснил президент, вопрос заключается лишь в налаживании массового производства. Российский лидер подчеркнул, что пандемия привела к серьёзным проблемам в значительном количестве стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо огромного числа заболевших и умерших от инфекции, президент РФ обеспокоен тревожными тенденциями в экономике и социальной сфере, писал NEWS.ru.

Путин также отметил, что в связи с распространением коронавируса в мире за чертой бедности могут оказаться десятки миллионов человек. По его словам, к концу 2020 года мировой ВВП может упасть на 4,4%.