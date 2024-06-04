Странная находка на кухне озадачила мужчину и интернет-пользователей Пользователь Reddit рассказал, что его озадачила найденная на кухне рыбья чешуя

Мужчина обнаружил на полу собственной кухни рыбью шкуру и был озадачен. На портале Reddit один из пользователей опубликовал фото находки, сделанной ранним утром, и сообщил, что ни он, ни кто-либо из членов его семьи не покупали и не готовили рыбу.

Позднее молодой человек опубликовал еще один пост с фотографией мыши. Он поклялся, что в его доме чисто, пользователь добавил, что не знает, откуда взялся грызун.

Продолжение истории с рыбьей шкурой. Я до сих пор не знаю, откуда она взялась. Но я также нашел этого дружка. Я знаю, что происходит в моем доме, клянусь, в нем чисто, — посетовал автор поста.

Комментаторы предположили, что в доме могли завестись крысы, которые и приносят необычные вещи. Некоторые отметили, что у мужчины живет кот, который также мог быть причиной странностей. По мнению других интернет-пользователей, автор публикации страдает лунатизмом и просто не помнит, как принес чешую домой.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что во время уборки нашла личный дневник супруга и прочитала его. По словам женщины, она узнала тайну, которую он скрывал от нее много лет. Выяснилось, что при знакомстве он не считал ее красавицей. При этом секрет мужа она обещала «унести в могилу».