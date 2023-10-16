«Странам нужно новое устройство»: политолог о военных конфликтах Политолог Сардарян заявил о взаимосвязи между военными конфликтами в мире

Фото: МО США

Все военные конфликты в мире взаимосвязаны, уверен декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. В беседе с ИА SM.News эксперт уточнил, что зачастую государства начинают конфликтовать «из-за всплеска эмоций», поэтому для преодоления разногласий необходимо новое устройство мира и госсапарата.

Если все эти события сложились вместе в одной точке, то становится понятно, что эти события взаимосвязанные. Реальность такова, что за одним конфликтом начинается другой. Смысл заключается в том, что многим странам нужен новый мир, новое устройство, новый госаппарат, — пояснил политолог.

Сардарян подчеркнул, что за последние два года конфликты возникли между многими странами: на территории Европы, между Россией, Украиной и участниками НАТО. Также происходят большие изменения на территории Африканского континента. По его словам, когда одно государство сталкивается с другим, то в мире происходит «цепная реакция». При этом если одна ядерная держава перестанет бояться возможности применения ядерного оружия, то может произойти катастрофа, подчеркнул эксперт.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что США разочарованы провалами Вооруженных сил Украины и ищут способ выйти из конфликта. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский наобещал Вашингтону больших успехов, однако поставленные цели достигнуты не были.