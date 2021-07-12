«Страна.ua»: в Раде предложили разрешить украинцам стрельбу по военным РФ

Украинское издание «Страна.ua» заявило, что на Украине хотят узаконить для граждан разрешение на стрельбу по российским военным. Группа депутатов внесла в парламент проект закона, который обяжет не считать уголовным правонарушением подобные действия, сообщает РИА Новости.

Поправки в ряд законов Украины и её Уголовный кодекс освободят от уголовного преследования лиц, которые причинили вред жизни и здоровью, если они направлены на «отпор и сдерживание» вооружённой агрессии.

В том числе граждане Украины освобождаются от уголовной ответственности за применение оружия против военных государства-агрессора, — отмечает издание, ссылающееся на проект документа.

Уточняется, что действие новых норм не будут распространяться на пытки и «другие нарушения правил ведения войны».

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы главы украинской пограничной службы Сергея Дейнеко убивать родственников российских военнослужащих. Дейнеко опубликовал пост в соцсети, в котором «призвал к кровавым расправам над жёнами, детьми и родителями» солдат, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.