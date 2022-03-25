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«Страна.ua»: на Украине заканчивается топливо

Владелец Prime Group Леушкин: на Украине сложилась критическая ситуация с топливом
02:54, 26 марта 2022
«Страна.ua»: на Украине заканчивается топливо Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Владелец украинской топливной компании Prime Group Дмитрий Леушкин заявил, что в стране сложилась критическая ситуация с топливом. Его остатки на нефтебазах, по словам бизнесмена, быстро исчерпались из-за начала посевной, сообщает «Страна.ua».

Леушкин добавил, что на заправках продают обычный бензин и дизель под видом премиального, это позволяет обойти ограничение наценки, которое установило правительство Украины.

В Европе лишних объёмов мало. А те, что есть, сложно возить, поскольку не выстроена логистика, есть трудности с железной дорогой и не разрушены разного рода бюрократические барьеры для движения бензовозов, — рассказал бизнесмен.

По его мнению, в апреле Украину ждёт дефицит топлива.

Ранее стало известно, что рост мировых цен на продовольствие из-за ситуации вокруг Украины способен вызвать беспорядки в бедных странах, заявила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Голод возможен и в этом году, и в следующем, отметила она. По её словам, прежде продовольственные поставки из Черноморского региона обеспечивали 35 стран Африки.

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