«Страна.ua»: на Украине заканчивается топливо

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Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала многочисленные санкции в отношении КНДР причиной сложившейся небезопасной ситуации на Корейском полуострове. Дипломат отметила, что Совбез лишь ужесточал ограничения, игнорируя положительные сигналы со стороны Северной Кореи, пишет ТАСС.

Нынешнее развитие — это во многом последствия такой недальновидности некоторых присутствующих здесь коллег, не готовых выйти за пределы санкционной парадигмы, — заявила российский представитель на заседании Совета безопасности ООН. Многочисленные...