«Страна.ua»: на Украине заканчивается топливо

Владелец украинской топливной компании Prime Group Дмитрий Леушкин заявил, что в стране сложилась критическая ситуация с топливом. Его остатки на нефтебазах, по словам бизнесмена, быстро исчерпались из-за начала посевной, сообщает «Страна.ua».
Леушкин
В Европе лишних объёмов мало. А те, что есть, сложно возить, поскольку не выстроена логистика, есть трудности с железной дорогой и не разрушены разного рода бюрократические барьеры для движения бензовозов, — рассказал бизнесмен.
По его мнению, в апреле Украину ждёт дефицит топлива.
Ранее стало известно, что рост мировых цен на продовольствие из-за ситуации вокруг Украины способен вызвать беспорядки в бедных странах, заявила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Голод возможен и в этом году, и в следующем, отметила она. По её словам, прежде продовольственные поставки из Черноморского региона обеспечивали 35 стран Африки.