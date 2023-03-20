«Страх рождает сумасшествие»: политолог о выдаче ордера на арест Путина Политолог Скачко назвал выдачу ордера на арест Путина «дебильным рецидивом» Запада

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Владимир Путин

Выдача ордера на арест президента России Владимира Путина и продолжение санкционной политики являются «дебильными рецидивами» Запада, которые вызваны его бессилием и страхом, заявил политолог Владимир Скачко. По его словам, западные страны проигрывают и поэтому коллективно сходят с ума, сообщает «ПолитЭксперт».

Отсюда эти абсолютно дебильные рецидивы, как продолжение санкционной борьбы или выдача ордера на арест Путина за якобы «военные преступления». От бессилия и не такое бывает. Бессилие рождает страх, а страх рожает сумасшествие и не только в индивидуальном порядке, но и коллективный страх, который вообще сводит с ума, — считает Скачко.

Сейчас большая часть мира считает, что Россия может покончить с прежним однополярным миром и перестроить глобальный баланс сил, добавил политолог. Он подчеркнул, что визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию говорит о том, что многие государства устали от гегемонии США. Эксперт уверен, что Запад не рассчитал свои силы и проигрывает.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России. Ордер также был оформлен на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».