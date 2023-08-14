Страх и возмущение: почему поляки остро реагируют на россиян за границей

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Город Пяски, граница между Польшей и Россией

Некоторые жители Польши не хотят отдыхать на Балтийской косе из-за близости границы с Россией, говорится в публикации польского портала Onet. Еще одно местное издание на днях привело слова поляков, недовольных большим числом россиян в Таиланде. Почему на граждан РФ так остро реагируют за границей?

Туристка из Польши по имени Юстина рассказала, что хотела посетить город Пяски на Балтийской косе, но в последний момент решила изменить свой выбор из-за страха оказаться вблизи российской границы.

«Я уже начала просматривать предложения квартир, но вдруг поняла, что населенный пункт расположен прямо на границе с Россией. Это вызвало у меня беспокойство, я просто боялась за безопасность, поэтому в итоге уехала в другое место», — сообщила она.

Другая туристка рассказала, что не стала откладывать отдых в Пяски, поскольку никак не может повлиять на мировые события и не видит смысла ограничивать себя.

Почему поляки жалуются на россиян в Таиланде

Польские туристы негативно высказываются о российских туристах, потому что те превратили некоторые курорты Таиланда в «маленькую Россию».

«Езжайте на Пхукет, и вы почувствуете себя как в Москве. Это напоминает маленькую Россию», — поделилась одна из отдыхающих.

Женщина заявила, что из-за внешнего сходства русских и поляков местные жители часто ошибочно говорят гражданам Польши «привет». Негативно полька отреагировала и на тот факт, что меню в ресторанах, названия магазинов или слово «аптека» на Пхукете написаны кириллицей.

Как польские туристы реагируют на россиян в Турции

Журналист Конрад Ренкас заявил, что поляки во время отдыха на Средиземном море отказываются играть с российскими туристами в волейбол на побережье и устраивают «пляжно-барные войны».

«Польские пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными, тем более что в них только мы сами и участвуем», — констатировал публицист.

По словам Ренкаса, его соотечественники до сих пор не понимают, почему украинцы, которые владеют недвижимостью в Турции, «не наказывают» россиян, приезжающих на отдых.

«А что, если это в Польше что-то не так, что, если это в Польше кто-то как минимум проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах? Увы, для такой рефлексии в перегревшейся гусарской голове места не находится», — пишет журналист.

Конрад Ренкас добавил, что если жители Польши смогут забыть о российских туристах за границей, то и внутри страны им «станет жить легче».

Почему в Польше жалуются на российских туристов

В программе польской радиостанции Radio ZET ведущий был разгневан тем, что западные санкции не работают и граждане России «свободно путешествуют по всему миру».

Согласно статистике, чаще всего в 2023 году россияне ездили в такие страны, как Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Египет. Список государств с открытыми границами расширяется. В польском издании Onet негативно оценили этот факт.

«Несмотря на введенные против России санкции, туристы из Москвы и других российских городов спокойно летают над Польшей», — негодуют авторы.

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