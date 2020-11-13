Сторонники Трампа собрались в Вашингтоне на акцию

https://static.news.ru/photo/6783bc26-26ab-11eb-b9fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В Вашингтоне началась акция в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Им противостоят демократы.

Место сбора участников расположено на Freedom Plaza, недалеко от Белого дома. Прилегающие кварталы перекрыты полицией.

Многие сторонники Трампа требуют остановить кражу голосов. Они уверены, что тогда президент победит на выборах. При этом на пересечении улиц 16 и Н — напротив резиденции президента — сторонников Трампа встречают его противники. Они скандируют «проиграл» и «убирайся».

Как отметил корреспондент, трампистов от сторонников Джо Байдена можно отличить и без плакатов. Первые не носят медицинских масок, сообщает корреспондент РИА Новости.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Официально победитель не объявлен, продолжается подсчёт голосов, по предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. 7 ноября политик объявил себя новым избранным президентом. Крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве Байдена в президентской гонке. Глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что выборы далеки от завершения. Он намерен обращаться в суд для отстаивания своей победы.

Как писал NEWS.ru, кандидат от Демократической партии Джо Байден ранее заявил, что процесс передачи власти после выборов президента уже невозможно остановить.