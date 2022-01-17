Сторонники Порошенко собрались у суда с намерением «защищать демократию»

У зала суда в Киеве, где избирают меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, собрались его сторонники. Они скандируют лозунги и заявляют, что будут «защищать демократию», сообщают «Известия».

Мы будем защищать не только Порошенко, мы будем защищать демократию. Потому что мы понимаем, что сейчас Украина в очень небезопасной ситуации <...>. Мы отстаиваем сильную Украину, — заявил один из присутствующих на акции.

Накануне, 16 января, пресс-служба украинского Госбюро расследований передала, что Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене. 17 декабря прошлого года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован.

Ранее член Совфеда от Крыма Сергей Цеков объяснил, почему действующий президент Украины Владимир Зеленский в любом случае проиграет от возвращения своего предшественника — Петра Порошенко. Он подчеркнул, что Зеленский делает из Порошенко «страдальца» и «накручивает ему рейтинг». Сенатор отметил, что если руководитель государства «решится» арестовать прилетевшего из Варшавы политика, то сторонники Порошенко «мобилизуются для освобождения своего лидера».