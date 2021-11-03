Сторонники Саакашвили начали бессрочную акцию протеста

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили приступили к акциям протеста. Митинг проходит прямо под стенами тюрьмы в Рустави, где содержится политик. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что представители оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию с требованием госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику в связи с продолжающейся больше месяца голодовкой.

Власти же готовы перевести его в случае необходимости лишь в тюремную больницу. Глава Минюста Рати Брегадзе сообщил, что состояние здоровья Саакашвили, который объявил голодовку с момента своего задержания в начале октября, стабильное, он принимает медикаменты, и жизненные показатели у него в норме. Брегадзе отметил, что Саакашвили питается кашами и пьет натуральные соки.

Оппозиционеры заявили, что акции будут иметь практически постоянный характер, к ним, по их словам, ежедневно присоединятся люди из регионов, а митинги не завершатся до выполнения их требований.

Саакашвили был арестован 1 октября после пересечения грузинской границы. На родине против политика возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о задержании сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.

Ранее бывшему грузинскому лидеру потребовалась помощь реаниматологов, так как один из жизненных показателей Саакашвили упал до критической отметки. Адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили добавил, что происшедшее подтверждает заключение консилиума о вхождении в фазу голодовки, опасную резким ухудшением состояния. Он также в очередной раз потребовал перевода экс-президента в многопрофильную клинику.