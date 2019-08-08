Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пообещали отпустить заложников при условии, если в село Кой-Таш вернут связь. В населённом пункте находится резиденция экс-лидера государства.
Мы свои условия озвучили. Это — вернуть связь и интернет в Кой-Таш, а также вывести отсюда всех силовиков, — передаёт слова представителя штаба Атамбаева РИА Новости.
Вечером в среду, 7 августа, киргизские силовики попытались задержать Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали 43 человека, скончался один из спецназовцев.
Как ранее писал News.ru, по факту убийства бойца спецподразделения «Альфа» Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) МВД Киргизии возбудило уголовное дело.