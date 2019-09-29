Сторонник бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Нарек Мутафян арестован в столице республики.
Решение о заключении под стражу вынесено судом общей юрисдикции Армении. Основанием для него послужило неуважительное отношение Мутафяна к судье Анне Данибекян.
Накануне в армянском сегменте Интернета появился видеоролик, в котором видно, как Мутафян в компании нескольких человек идёт за судьёй и снимает её на камеру мобильного телефона, сообщает
Ранее News.ru писал, что суд оставил Кочаряна под арестом, отклонив ходатайство его защиты об освобождении под залог. Экс-президент обвиняется в причастности к разгону массового митинга в марте 2008 года. Тогда в результате применения силовиками огнестрельного оружия погибли 10 человек.