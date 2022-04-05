Столтенберг: НАТО перевооружит Украину

Страны Североатлантического альянса (НАТО) продолжат оказывать помощь Украине, в том числе поставлять в страну вооружение, включая средства ПВО и ПТРК, чтобы перевооружить её, заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС. Он отметил, что НАТО стремиться сделать так, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины.

Союзники привержены оказанию дальнейшей поддержки Украине, в том числе [поставкам] противотанковых вооружений, систем противовоздушной обороны и другого оборудования, — сказал Столтенберг.

По словам Столтенберга, НАТО продолжит оказывать помощь Украине в том объёме, который не приведет к полномасштабному военному противостоянию между альянсом и Россией. Он подчеркнул, что Россия является ядерной державой.

Говоря о поставках на Украину современного вооружения, он отметил, что НАТО всячески пытается поспособствовать предотвращению выхода военного конфликта за пределы Украины.

Ответственность НАТО - предотвратить эскалацию за пределы Украины. <...> Это та причина, по которой НАТО вынуждена принять сложное решение о предоставлении помощи в том виде, который не способствует преобразованию конфликта в полномасштабную войну между Россией, являющейся ядерной державой, и НАТО, — заявил генсек альянса.

Столтенберг ранее заявил, что НАТО расширит сотрудничество с азиатскими партнёрами из-за отказа Китая осудить военную спецоперацию. Также глава альянса сообщил о предстоящей встрече глав МИД НАТО, на которой они обсудят новую стратегическую концепцию альянса, в которую впервые будет включён Китай. Совещание планируется провести 6-7 апреля.