Столтенберг заявил об увеличении присутствия России на Крайнем Севере

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Российские войска усилили свое присутствие на территории Крайнего Севера, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В беседе с Politico он рассказал, что это заметно как в воздухе, так и на море. При этом он уточнил, что Россия совершенствует свои военные средства, включая подлодки и ядерное оружие.

Мы видим, что на Крайнем Севере происходит одновременно много разных вещей. Мы, конечно, видим, увеличение присутствия России. Они открывают вновь старые военные базы советских времен. Мы видим больше их присутствия в воздухе и на море. Они совершенствуют свои военные средства, включая подлодки и особенно более современное оружие, под этим я подразумеваю ядерные вооружения, — подчеркнул Столтенберг.

В связи с этим он поприветствовал будущее вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Ранее американский сенатор Ангус Кинг заявил, что глобальное потепление открывает новые маршруты в Арктике. При этом регион может превратиться в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией.

Ранее китайский аналитик Цуй Хунцзянь заявил, что в будущем Арктика может стать особенно важным регионом для конкуренции в мире, поэтому США пытаются создать угрозу из присутствия на этой территории России и Китая, чтобы взять ее под собственный контроль. Он также отметил, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии ограничит действия России в Балтийском море, а морские пути в районе Крайнего Севера станут стратегически важными.