Столтенберг заявил о планах по развёртыванию сил НАТО на востоке из-за РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс разрабатывает планы полномасштабного развёртывания ВС на восточных границах в связи с «растущей военной активностью России». Заявление генсека публикует The Sunday Telegraph.

Столтенберг отметил , что НАТО в данный момент находится на пути «фундаментальной трансформации», происходящей из-за спецоперации России на Украине. По словам генерального секретаря, на восточном фланге уже дислоцированы порядка 40 тысяч военнослужащих, что примерно в 10 раз больше, чем несколько месяцев назад. И число их будет расти.

Итоговое решение, как будет выглядеть группировка НАТО в регионе, будет принято на саммите альянса в Мадриде в июне.

То, что мы наблюдаем сейчас, — это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО [к новой реальности]. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне, — приводит газета слова Столтенберга.

Ранее издание Iltalehti сообщило, что власти Финляндии готовятся подать заявку на членство в НАТО. По данным издания, это может произойти уже в конце апреля.