https://static.news.ru/photo/7fe641d2-254c-11ea-8c16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thierry Monasse/Global Look Press

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал о готовности к личному разговору с российским лидером Владимиром Путиным.

Если основа подходящая, я бы встретился с президентом Путиным, — цитирует Столтенберга газета Die Welt.

Wenn der Rahmen stimmt“ - Nato-Generalsekretär würde sich mit Putin treffen https://t.co/FlSlzNgk3n — BILD (@BILD) December 23, 2019

Генсек НАТО посылает сигнал о готовности общаться с Москвой, отмечает издание. На протяжении нескольких лет встреч на высшем уровне не было, Альянс полностью заморозил практическое сотрудничество с РФ. На политическом уровне учреждённый в 2002 году Совет Россия — НАТО проводит на уровне послов новые заседания с 2016 года, однако они нерегулярны.

Ранее Столтенберг подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе не рассматривают РФ в качестве врага и видят различия между сегодняшней страной и СССР. Однако руководство НАТО считает «самоуверенной» политику Москвы в отношении Украины, писал NEWS.ru.