Генсек НАТО посылает сигнал о готовности общаться с Москвой, отмечает издание. На протяжении нескольких лет встреч на высшем уровне не было, Альянс полностью заморозил практическое сотрудничество с РФ. На политическом уровне учреждённый в 2002 году Совет Россия — НАТО проводит на уровне послов новые заседания с 2016 года, однако они нерегулярны.
Ранее Столтенберг подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе не рассматривают РФ в качестве врага и видят различия между сегодняшней страной и СССР. Однако руководство НАТО считает «самоуверенной» политику Москвы в отношении Украины, писал NEWS.ru.