Фото: Thierry Monasse/Global Look Press

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал о готовности к личному разговору с российским лидером Владимиром Путиным.

Если основа подходящая, я бы встретился с президентом Путиным, — цитирует Столтенберга газета Die Welt.

Генсек НАТО посылает сигнал о готовности общаться с Москвой, отмечает издание. На протяжении нескольких лет встреч на высшем уровне не было, Альянс полностью заморозил практическое сотрудничество с РФ. На политическом уровне учреждённый в 2002 году Совет Россия — НАТО проводит на уровне послов новые заседания с 2016 года, однако они нерегулярны.

Ранее Столтенберг подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе не рассматривают РФ в качестве врага и видят различия между сегодняшней страной и СССР. Однако руководство НАТО считает «самоуверенной» политику Москвы в отношении Украины, писал NEWS.ru.

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