Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что важно «установить все факты» инцидента на территории Польши. Об этом он говорил с польским президентом Анджеем Дудой, сообщает РИА Новости.
Важно, чтобы все факты были установлены, — цитирует главу НАТО агентство.
Агентство уточнило, что НАТО совместно с властями Польши изучает сообщения об инциденте.
Ранее польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники распространила информацию о падении ракеты в окрестностях села Пшеводув, которое расположено в 8 км от границы с Украиной. В Минобороны России заявили, что сообщения польских СМИ о якобы упавших на территории Польши российских ракетах являются провокацией.