Столтенберг заявил, что важно выяснить факты ракетного инцидента в Польше Генсек НАТО заявил о важности «установить все факты» падения ракет в Польше

Фото: Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что важно «установить все факты» инцидента на территории Польши. Об этом он говорил с польским президентом Анджеем Дудой, сообщает РИА Новости.

Важно, чтобы все факты были установлены, — цитирует главу НАТО агентство.

Агентство уточнило, что НАТО совместно с властями Польши изучает сообщения об инциденте.

Ранее польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники распространила информацию о падении ракеты в окрестностях села Пшеводув, которое расположено в 8 км от границы с Украиной. В Минобороны России заявили, что сообщения польских СМИ о якобы упавших на территории Польши российских ракетах являются провокацией.