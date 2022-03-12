Столтенберг заявил, что Россия может применить химическое оружие

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия может применить на Украине химическое оружие. По его словам, Москва намеренно сообщает об украинских лабораториях химического и биологического оружия, чтобы использовать эти сведения для оправдания собственной атаки, пишет Welt am Sonntag.

В последние дни мы слышали абсурдные заявления о лабораториях химического и биологического оружия. <...> Теперь, когда были сделаны эти ложные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама могла планировать операции с химическим оружием, используя эту фабрикацию лжи, — сказал Столтенберг.

Он отметил, что Кремль изобретает ложные предлоги, «чтобы оправдать то, что не может быть оправдано». Генсек НАТО также подчеркнул, что если Россия предпримет химическую атаку, то это будет военным преступлением.

6 марта официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в лабораториях на территории Украины при спонсорстве США разрабатывались и создавались компоненты для создания биологического оружия.

По его словам, Пентагон осознавал, что проведение такого рода секретных экспериментов вблизи российской границы будет раскрыто, поэтому 24 февраля улики, включая патогены возбудителей чумы, холеры и сибирской язвы, подверглись экстренному уничтожению. В доказательство этих утверждений ведомство выложило указы Минздрава Украины об уничтожении патогенов в лабораториях Харькова и Полтавы.