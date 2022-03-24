НАТО ответило Польше о размещении миротворцев Альянса на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский запросил у Североатлантического альянса (НАТО) дополнительную военную помощь, и организация её предоставит, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, слова которого передаёт ТАСС. Альянс передаст Украине оборудование для защиты страны от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз, а также предоставит помощь в области кибербезопасности. По словам генсека, главной целью НАТО является не допустить расширения конфликта за пределы украинской территории.

Мы решили оказать Украине больше поддержки для защиты от киберугроз, биологического, химического и ядерного оружия. Эта помощь включает средства обнаружения, защиты и медицинские поставки, а также управление в кризисной ситуации,...