НАТО ответило Польше о размещении миротворцев Альянса на Украине

Североатлантический альянс (НАТО) не станет разворачивать свои войска на территории Украины, чтобы избежать прямого военного конфликта с Россией, сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на предложение Польши о введении миротворческих сил НАТО на Украину, сообщает ТАСС.
В то же время мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт (на Украине. — NEWS.ru) не перерос в войну между НАТО и Россией. Вот почему я ясно дал понять, что мы не будем размещать наши войска на Украине, потому что единственный способ сделать это — быть готовым к участию в полномасштабном конфликте с Россией, —заявил Столтенберг, отвечая на предложение Польши о размещении миротворцев на Украине.
В середине марта вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет оказание гуманитарной помощи.
Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев ранее заявил, что намерение Польши отправить миротворцев НАТО на Украину объясняется их желанием проверить, сможет ли Польша забрать себе часть территорий этой страны, поскольку военный потенциал Украины ослабляется.