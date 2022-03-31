Столтенберг заявил, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО

Финляндия, если решит подать заявку на присоединение к НАТО, сможет быстро получить членство в Альянсе. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в ходе ежегодного доклада о деятельности организации, добавив, что Хельсинки — близкий партнёр НАТО. Его слова приводит РИА Новости. Он напомнил, что НАТО всегда поддерживала фундаментальное право любой нации выбирать свой путь.

Вооружённые силы Финляндии и Швеции отвечают стандартам НАТО. Если они подадут заявки, я ожидаю, что это будет воспринято позитивно, будет найден путь быстро договориться по протоколу о вступлении и двигаться по пути к членству в НАТО, — заявил он.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин 24 февраля заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО при условии появления вопроса о её национальной безопасности. Глава МИД страны Пекка Хаависто прежде говорил, что Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО.

Позже президент страны Саули Ниинистё заявил, что вступление Финляндии в НАТО — один из основных вариантов её развития как члена Евросоюза. При этом он признал, что подача заявки в Альянс на фоне ситуации на Украине может привести к дополнительной эскалации в Европе.