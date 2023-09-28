Столтенберг высказал об инциденте с падением ракет в Румынии Столтенберг: у НАТО нет доказательств намеренной атаки со стороны РФ

Фото: nato.int

Йенс Столтенберг

У НАТО нет доказательств «намеренной атаки со стороны России» территории Альянса, заявил генсек блока Йенс Столтенберг, комментируя падение беспилотников в Румынии, передает ТАСС. При этом он подчеркнул, что это серьезные инциденты, которые показывают риски для других стран из-за украинского конфликта.

У нас нет признаков того, что это намеренная атака со стороны России, — сказал Столтенберг.

МИД Украины до этого распространил информацию о российских БПЛА, упавших в Румынии ночью 4 сентября во время атаки в районе порта Измаила. Кроме того, представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко утверждал, что падение и детонацию двух беспилотников в Румынии зафиксировали украинские пограничники, которые несли службу в районе порта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее Минобороны Румынии сообщило об обнаружении частей беспилотного летательного аппарата на своей территории, недалеко от границы с Украиной. На место была отправлена группа специалистов для проверки.

Позже президент Румынии Клаус Йоханнис опроверг сообщения о том, что на территории страны упали и взорвались российские беспилотники. Президент отметил, что в Румынии осуществляется полный контроль над национальным пространством.