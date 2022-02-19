Столтенберг: военные бюджеты стран НАТО выросли с 2014 года на $270 млрд

Военные бюджеты стран — членов НАТО, без учёта США, выросли на $270 млрд с 2014 года. Такие денежные вливания необходимы, чтобы «не допустить войну», об этом заявил 19 февраля генсек Альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт ТАСС.

Европейские страны НАТО и Канада увеличили свои военные расходы в последние годы на $270 млрд. Эти деньги были направлены на приобретение новых вооружений, которые необходимы для демонстрации нашей решимости предотвратить новую войну, — отметил генсек Альянса.

Столтенберг также заявил, что безопасность в Европе держится сугубо на сотрудничестве Альянса с США. По его словам, это доказали «две мировые войны». Правда, о каких сражения идёт речь, он не уточнил. Кроме того, Столтенберг призвал Россию отвести свои войска от границ Украины.

Он добавил, что НАТО продолжает предлагать России серию дискуссий в Совете Россия — НАТО по контролю над обычными и ядерными вооружениями. Это необходимо для снижения рисков.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС и НАТО будут сохранять полное единство в условиях украинского кризиса. По её словам, в случае начала войны на Украине санкции ЕС против России затронут энергетический сектор и высокие технологии.