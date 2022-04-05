Столтенберг: поставка оружия Украине не приведёт к ядерной войне

НАТО оказывает военную поддержку Украине в объёме, который не приведёт к полномасштабной войне между ядерными державами, сообщил генсекретарь организации Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе, передаёт ТАСС. В связи с этим члены Альянса продолжат поставки оружия Украине.

Ответственность НАТО - предотвратить эскалацию за пределы Украины. <...> Это та причина, по которой НАТО вынуждена принять сложное решение о предоставлении [Украине - NEWS.ru] помощи в том виде, который не способствует преобразованию конфликта в полномасштабную войну между Россией, являющейся ядерной державой, и НАТО. Это реальность, которую нужно принять,— подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что НАТО планирует расширить сотрудничество с азиатскими партнёрами из-за отказа Китая осудить специальную военную операцию России на Украине. Главы МИД НАТО обсудят 6–7 апреля обновлённую стратегическую концепцию Блока, в которую впервые войдёт Китай.

Правительство Германии ранее отказало Украине в поставке 100 бронетранспортёров типа Marder и другого тяжёлого вооружения. В Минобороны ФРГ пояснили, что не могут самостоятельно распоряжаться БМП, так как они связаны обязательствами с НАТО и решение об их использовании принимает Альянс.

Ранее глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт одобрила поставку для украинской армии 58 бронетранспортёров, которые принадлежали армии ГДР.