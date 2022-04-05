Столтенберг: в НАТО не было консенсуса на тему членства Украины

НАТО должна извлечь уроки из ситуации вокруг Украины и пoнять, какую помощь альянс может оказать другим странам, желающим присоединиться к организации. Об этoм заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конфeренции в Брюсселе, добавив, что долгое время у стран Альянса не было конcенсуса по вопросу предоставления Украине членства, сообщает ТАСС.

С 2008 года мы оказывали поддержку Киеву, но не было консенсуса по вопросу предоставления Украине членства в альянсе. Я думаю, что сейчас, после вторжения на Украину необходима дискуссия в НАТО о том, как поддержать страны, которые находятся в более или менее схожей с украинской ситуации, — отметил Столтенберг.

Выступая 25 февраля на открытии экстренного саммита Альянса, Столтенберг подчеркнул, что союзники по НАТО солидарны с Украиной и полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность этой страны. Он также сообщил, что НАТО продолжит помогать Украине и усилит поддержку Грузии, Молдавии, Боснии и Герцеговине в реализации ими демократических реформ. По его мнению, Россия добивается не только демилитаризации Украины, но и вывода сил НАТО из Восточной Европы.

Позже Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает стремление Украины вступить в Альянс. При этом он отметил, что для этого необходим консенсус всех стран-членов.