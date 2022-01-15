Столтенберг: в НАТО готовы обсуждать с РФ сокращение вооружений

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО никогда не согласится на вывод войск из стран, присоединившихся к блоку после 1996 года. Внутри Альянса это сделало бы их своего рода членами второго сорта, отметил он в беседе с телеканалом CBC.

Конечно же, мы также не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть войск НАТО во всех тех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года. Это, по...