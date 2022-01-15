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Столтенберг: в НАТО готовы обсуждать с РФ сокращение вооружений

23:48, 16 января 2022
Столтенберг: в НАТО готовы обсуждать с РФ сокращение вооружений Йенс Столтенберг Фото: Chris Emil Janssen/imago-images.de/Global Look Press
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе готовы к обсуждению с Россией вопросов сокращения вооружений. Переговоры могут касаться даже ядерного оружия, подчеркнул он в беседе с телеканалом CBC.

Столтенберг также призвал к деэскалации ситуации на Украине. По его словам, НАТО готово «выслушать обеспокоенности» Москвы.

Отвечая на вопрос о том, насколько серьёзна угроза российского «вторжения», глава Альянса отметил, что нет уверенности насчёт намерений России.

Могут быть какие-то перемены планов. Так что можно спекулировать на этот счёт, но реальность в том, что уверенности нет. Нам известно о значительном наращивании военных сил России, о десятках тысячах солдат и тяжёлой технике. Мы также слышим очень грозную риторику, — пояснил Столтенберг.

Ранее стало известно, что НАТО никогда не согласится на вывод войск из стран, присоединившихся к блоку после 1996 года, заявил Йенс Столтенберг. Внутри Альянса это сделало бы их своего рода членами второго сорта, отметил он, добавив, что, по сути, вывод войск будет означать, что половина членов НАТО не сможет быть защищена войсками Альянса.

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