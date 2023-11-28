Столтенберг указал на различия ситуаций в секторе Газа и на Украине Столтенберг: ситуации в секторе Газа и на Украине различаются

Фото: Frederic Sierakowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Международное право должно соблюдаться в ходе всех конфликтов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе, его брифинг транслировался на YouTube-канале Альянса. При это он подчеркнул, что у конфликтов в секторе Газа и на Украине есть отличия.

Ситуации в Газе и на Украине отличаются, и их нельзя сравнивать, — сказал Столтенберг журналистам.

По его мнению, Украина не угрожала России. Генсек НАТО уверен, что ситуация была в точности до наоборот — украинская территорию «подверглась неспровоцированной агрессии».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что волнение Столтенберга по поводу ситуации в зоне СВО связано с тем, что в Европе начали осознавать текущее положение Украины. По его словам, в настоящее время вооруженные силы республики полностью зависят от европейских поставок, так как почти за два года они полностью истратили советские запасы. В то же время оборонно-промышленный комплекс России набирает обороты.

Сам генсек НАТО заявлял, что ситуация в зоне конфликта на Украине сложная. По его словам, в настоящее время там продолжаются интенсивные бои, что создает необходимость в продолжении поддержки Киева.

До этого Столтенберг отмечал, что члены НАТО продолжат помогать Украине, несмотря на отказ Словакии от передачи очередного военного пакета. Он заявил, что такая стратегия отвечает интересам безопасности всех членов организации.