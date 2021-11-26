Столтенберг: стягивание войск РФ к границе с Украиной — не просто блеф

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что стягивание российских войск к границе с Украиной — не просто блеф. Это повторяется уже второй раз за этот год. Он призвал Москву к деэскалации на российско-украинской границе, отметив, что Североатлантический альянс по-прежнему открыт для диалога, сообщает Welt.

Когда напряжённость высока, диалог играет ещё более значимую роль, — заявил Столтенберг.

По словам генсека Альянса, он не может делать предположений по поводу того, какие у России намерения. При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО готова в дальнейшем оказывать Украине политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии.

Мы видели, что Россия прежде уже применяла силу против своих соседей, — подчеркнул он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил обещание поддержки со стороны Евросоюза и НАТО по вопросу защиты территориальной целостности и суверенитета страны. По его словам, партнёры из Великобритании и США готовы к решительным действиям против России в случае её агрессии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Россия не оставит без внимания тот факт, что страны — члены Евросоюза и НАТО поддерживают «милитаристские настроения» Украины и устраивают грубейшие провокации, в частности, проводят учения с участием украинцев.