Столтенберг: США продолжат помогать Украине независимо от итогов выборов

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Вашингтон продолжит оказывать значительную помощь Киеву даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре. В интервью европейскому изданию Politico он заявил, что победа России на Украине может стать катастрофой для украинцев.

Я уверен, что и после промежуточных выборов в конгресс в палате представителей и в сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины, — сказал Столтенберг.

Ранее аналогичную позицию высказал госсекретарь Энтони Блинкен, отметив, что намерение помогать Киеву поддерживают как демократы, так и республиканцы. Дипломат добавил, что лично убедился в силе этой поддержки в ходе своих бесед в конгрессе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить свою помощь стране в случае победы на ноябрьских выборах в палату представителей США. Дипломат назвал несправедливыми заявления о том, что такое может произойти. Он выразил надежду, что власти в Киеве смогут исправить эту ситуацию.