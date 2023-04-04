Столтенберг: Швеция тоже выполнила все условия для вступления в НАТО

Фото: nato.int

Йенс Столтенберг

Нет никаких препятствий для вступления Швеции в НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Как передает его слова РИА Новости, все обязательство в рамках трехстороннего соглашения скандинавское государство выполнило, что не должно препятствовать ратификации договора о вступлении в оборонительный блок.

Не только Финляндия, но и Швеция выполнила свои обязательств в соответствии с трехсторонним соглашением. Поэтому не должно быть препятствий для окончательной ратификации и вступления Швеции в НАТО. Это приоритет для НАТО, — заявил генсекретарь альянса.

4 апреля официально в НАТО вступила другая скандинавская страна — Финляндия. Глава МИД страны Пекка Хаависто передал США документ о присоединении к альянсу. Формальная процедура завершена, так как документы о присоединении новых членов хранятся в Соединенных Штатах.

И Финляндия и Швеция до начала СВО на территории Украины придерживались принципа военного нейтралитета. Вступлению Швеции в НАТО активно препятствует Турция. Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана осуждает Стокгольм за недостаточную реакцию на выступления противников турецких властей в Швеции.