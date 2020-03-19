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Анкара по запросу Вашингтона направила в США 500 тысяч наборов для проверки на наличие COVID-19 в организме. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Министр пояснил, что турецкие власти намерены значительно увеличить число проводимых ежедневно анализов на коронавирус — до 10–15 тысяч в сутки. По словам Коджи, по состоянию на 19 марта в стране...