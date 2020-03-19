Северная Македония в ближайшее время станет 30-м членом НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что все страны-члены завершили процесс ратификации протокола вступления.
Все союзники уже завершили процесс ратификации протокола о вступлении. Северная Македония станет членом НАТО в самое ближайшее время, — сказала Столтенберг.
Балканское государство пыталось стать частью ЕС и НАТО с момента получения независимости от Югославии, но мешала Греция, требовавшая переименования республики. В 2018 году страны подписали соглашение, по которому она стала Северной Македонией.
Ранее испанский сенат ратифицировал документы о присоединении к Североатлантическому альянсу Северной Македонии, писал NEWS.ru.
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