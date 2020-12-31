Столтенберг: Россия не представляет непосредственной угрозы для НАТО

https://static.news.ru/photo/1c56328a-4b6b-11eb-a946-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Michalis Karagiannis via www.imago-images.de/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил угрозу, которую, по его мнению, Россия может представлять для Североатлантического альянса. Он отметил, что в настоящее время по крайней мере военной опасности нет.

Я не вижу непосредственной угрозы со стороны России, если говорить о военном нападении. Но я вижу Россию, которая утверждается и использует военную мощь против своих соседей — Грузии и Украины, — заявил политик в интервью французскому изданию Le Point.

Столтенберг дал интервью, по большей части касающееся инаугурации избранного президента США Джо Байдена и дальнейшего взаимодействия СМИ. Он отметил важность восстановления трансатлантических отношений после «травмирующих» четырёх лет пребывания у власти в США Дональда Трампа. Также Столтенберг оценил угрозу со стороны Китая и выразил солидарность с Евросоюзом, который ведёт санкционную борьбу с Турцией.

Как ранее писал NEWS.ru, Кремль не отказывался от сотрудничества с Североатлантическим альянсом и от созыва Совета Россия — НАТО, однако Москва не согласна с тем, чтобы главной темой возможных переговоров стала ситуация на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на слова Йенса Столтенберга. Он считает, что РФ якобы не отреагировала на соответствующее предложение Блока.

Дипломат отметила, что в чём-то с представителем организации можно согласиться — сторонам действительно необходим диалог, и участники процесса ранее обсуждали возможность провести саммит. Однако в МИД удивлены интерпретацией в НАТО позиции РФ.