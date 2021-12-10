Столтенберг: Россия не должна вмешиваться в отношения НАТО и Украины

НАТО готово вести диалог с Россией и достигать компромиссов. Однако это должно происходить не за счёт права других государств на выбор своего пути. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос о планах по вступлению Украины в НАТО, генсек Альянса заявил, что каждое суверенное государство имеет право выбирать свой путь.

Путь Украины будут решать только Украина и союзники, Россия не может контролировать этот процесс... Отношения НАТО с Украиной будут устанавливаться 30 союзниками и Украиной, а ни кем-либо другим. Мы готовы сесть за стол переговоров с Россией. Но не пойдем на компромисс по поводу права каждой нации в Европе решать свою судьбу, — заявил Столтенберг.

Ранее МИД РФ заявил о необходимости официально дезавуировать решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса.

В заявлении МИД России говорится, что втягивание Украины в НАТО чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлётным временем к Центральной России, что создаёт неприемлемые угрозы безопасности для страны.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток. По его словам, Вашингтон проводит «политику открытых дверей», а у самого Альянса «должна быть такая опция».