Столтенберг рассказал, как НАТО видит прекращение огня на Украине Столтенберг заявил, что НАТО не хочет прекращения огня на Украине на условиях России

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на российских условиях, сообщает РИА Новости. По его словам, это «послало бы сигнал о том, что применение силы ведет к достижению политических целей».

Если Украина пойдет на исполнение российских требований и примет тот факт, что Россия вторглась, захватила территории, есть риск продолжения нападений... Это будет катастрофой для Украины, но и опасностью для всех нас, поскольку это послало бы сигнал о том, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами, — сообщил он.

Столтенберг напомнил, что перед спецоперацией на Украине Москва якобы «демонстрировала амбиции» не только в отношении Украины, но и в отношении НАТО и государств Альянса. По его словам, Россия пыталась помешать Швеции и Финляндии стать членами Альянса.

Они хотели, чтобы НАТО вывело все силы из восточной части блока, что неприемлемо, — сказал Столтенберг.

При этом он заверил, что Североатлантический альянс все же хочет прекращения боевых действий.

28 октября Столтенберг сообщил, что страны — члены НАТО должны увеличить расходы на оборону. Главными проблемами для Альянса генсек назвал длительный военный конфликт на Украине, политическое давление внутри США и растущее внимание к Китаю.