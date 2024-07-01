Столтенберг рассказал, что будет с Украиной после выборов в США Столтенберг: США при любом президенте поддержат НАТО и Украину

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Йенс Столтенберг

Соединенные Штаты останутся союзником Украины и НАТО вне зависимости от исхода президентских выборов, считает генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В интервью японской газете Yomiuri он выразил мнение, что Киев поддерживают в обеих американских партиях.

В США существует сильная двухпартийная поддержка Украины. Кто бы ни был избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО, — сказал Столтенберг.

При этом он ответил на вопрос о возможной победе Дональда Трампа и последующем снижении помощи Украине. Как считает генсек НАТО, Альянс будет играть более заметную роль в координации подготовки украинских военных, а также доставке военного оборудования.

Ранее бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявил, что представители Демократической партии США выдвинут в качестве альтернативы более энергичного и юного кандидата, чем действующий президент США Джо Байден. По мнению бывшего постпреда при ООН, противники демократов на фоне неудачных дебатов главы Белого дома почувствовали вседозволенность.

До этого украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина призналась, что после теледебатов между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом ощутила беспокойство в связи с тем, что Киев является «заложником предвыборных эмоций». По ее словам, другие западные партнеры также могут изменить точку зрения по украинскому вопросу из-за влияния США.