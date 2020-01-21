Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется на налаживание отношений с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».
Россия — наш сосед, и нам необходимо стремиться к улучшению отношений. Нет никакого противоречия между сдерживанием и диалогом. Пока мы сильны, пока мы едины, пока мы тверды, мы можем разговаривать с Россией, — заявил генсек НАТО.
Как ранее писал NEWS.ru, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в 2020 году НАТО будет реагировать на размещение РФ ракет 9М729 комплексом мер оборонительной направленности.
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