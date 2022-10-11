Столтенберг: ракетные удары по Украине говорят о слабости России

Фото: Paul Chiasson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Ракетные обстрелы украинских территорий свидетельствуют о слабости России, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, российские войска не могут продвинуться на поле боя, а потому на Украине происходят бомбардировки с воздуха.

То, что мы видели вчера (ракетные удары по Украине. — NEWS.ru), является признаком слабости России, потому что Россия не продвигается вперед на поле боя, — утверждает Столтенберг.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

11 октября обстрелы на территории Украины продолжились, в стране дважды объявлялась воздушная тревога. В Николаевской области прогремело несколько взрывов. Также взрывы были слышны в Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Вольногорске, Павлограде, Виннице и Ивано-Франковске

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.