Столтенберг пытался уговорить Южную Корею поставить Украине оружие Bloomberg: Столтенберг пытался уговорить Южную Корею поставить Украине оружие

Фото: Seung Il Ryu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Южнокорейские военные самоходные гаубицы K-9

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на минувших выходных посетил Южную Корею, где попытался договориться с руководством страны о поставках оружия на Украину, пишет Bloomberg. При этом Столтенберг настаивал на том, что увеличение военной помощи поспособствует скорому началу российско-украинских переговоров.

То, что происходит в Европе, имеет значение для Индо-Тихоокеанского региона, а то, что происходит в Азии, имеет значение для НАТО, — заявил Столтенберг в речи в Институте перспективных исследований CHEY, аргументируя требование поставок оружия Киеву.

Найти нового поставщика оружия Столтенберг планирует и в Японии, куда он прибыл 30 января. Хотя страна поставляла Украине химзащиту и беспилотники, власти отказывались от поставок летального оружия.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что игры с поставками оружия Украине плохо закончатся для тех, кто в них играет. Дипломат назвал США главным дирижером и выгодоприобретателем украинского кризиса, подчеркнув, что в Вашингтоне рассматривают Украину в качестве испытательного полигона для изделий своего военно-промышленного комплекса, где обкатываются различные системы вооружений и способы их применения.

Рябков также указал на то, что изымая у союзников военную технику и отправляя ее «на утилизацию» в Киев, в США рассчитывают навязать европейцам новые, многомиллиардные контракты на закупку своей военной продукции. Такой подход он назвал циничной игрой с плохим концом для игроков.